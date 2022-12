Villa, Rolex und Ferrari: Drogenbande soll 523 Kilo Cannabis produziert haben

Stattlich war seine Villa, luxuriös seine Uhrensammlung und weiß wie die Unschuld sein Ferrari: doch mit seinem offiziellen Gehalt als Angestellter einer Schneeräumfirma konnte sich der 40-Jährige aus Serbien seinen Lebensstil unmöglich finanzieren.

Der Angeklagte musste sich gestern in seinem Prozess am Straflandesgericht Wien als mutmaßlicher Organisator einer Drogenbande verantworten. 523 Kilogramm Haschisch soll diese Gruppierung hergestellt und gewinnbringend in Umlauf gebracht haben. "Professioneller werden Sie Cannabis nicht herstellen können", betonte der Staatsanwalt in seinem Eingangsplädoyer. Teilweise seien die Aufzuchtanlagen in den Bezirken Wiener Neustadt-Land, Mödling und Gänserndorf in Einfamilienhäusern gut versteckt gewesen.

Die Drogen-Produktion machte den Einsatz von Arbeitskräften erforderlich: mehrere Gärtner, ein Elektriker und ein Laufbursche, sie sind bereits verurteilt worden. Nun geht es um die Verantwortung des mutmaßlichen Bosses. "Alles was in der Anklage steht, stimmt", legte der 40-Jährige ein Geständnis ab. Aber dass er ein "führendes Mitglied in der kriminellen Organisation" gewesen sei, stritt der Angeklagte freilich vehement ab: "Ich war nie der Chef."

Mehr Angaben wollte der 40-Jährige dann nicht mehr zu Protokoll geben. Es sprachen seine Verteidiger Nikolaus Rast und Philipp Wolm: Die eigentlichen Drahtzieher seien in Serbien. "Das sind sehr gefährliche Leute am Balkan. Er hat drei kleine Kinder. Es wäre sehr gefährlich für ihn zu sagen, wer dahintersteht."

Zum Autoputzen geschickt?

Dass sein Mandant der Boss gewesen sei, könne nicht stimmen, meinte der Verteidiger. Denn laut Akt sei der Angeklagte von einem vermeintlichen Untergebenen zum Autoputzen geschickt worden. Eben weil die Anklage ihn als Kopf der kriminellen Organisation sieht, muss ein Geschworenengericht den Fall des 40-Jährigen beurteilen. Es droht eine langjährige Haftstrafe. Der Drogenring war 2018 zerschlagen worden, der Angeklagte tauchte zwei Jahre lang in Serbien unter, stellte sich erst danach dem Verfahren in Österreich.

Mit 5:3 Stimmen entschieden die Geschworenen am Ende, dass der 40-Jährige doch keine Chef-Funktion in der Bande innehatte. Dennoch setzte es sieben Jahre Freiheitsstrafe, das Urteil ist aber nicht rechtskräftig.

