Vierjähriges Kind bei Fahrerflucht-Unfall schwer verletzt

Das Kind erlitt bei dem Unfall, der sich bereits am 21. August zutrug, einen Schien- und Wadenbeinbruch. Die Polizei bittet um Hinweise (Tel. 059133-7591).

Das Kind wollte gegen 15.50 Uhr an der Hand seines 35-jährigen Vaters die Amraser Straße überqueren. Als sich ein weißes Fahrzeug, möglicherweise ein VW Caddy näherte, blieb der Vater stehen, das Kind machte noch einen Schritt. In weiterer Folge wurde es von dem Wagen erfasst und kam zu Sturz. Der Autofahrer unterließ es anzuhalten und blieb mit seinem Wagen erst nach einigen Metern für etwa zehn Sekunden stehen. Danach bog das Auto in die Doktor-Glatz-Straße ein.

