Vierjähriger Autofahrer in Niederösterreich erwischt

Einem Passanten war am Sonntag ein Pkw aufgefallen, der auf der falschen Straßenseite langsam dahinrollte. Als der Mann genauer hinsah, traute er seinen Augen nicht. Ein Kleinkind saß am Steuer, sonst saß niemand in dem Wagen. Das berichtete die Gratiszeitung "Heute".

Der Mann soll sofort den Zündschlüssel abgezogen haben. Die alarmierten Polizisten brachten den vierjährigen Autofahrer zurück zu seiner Mutter.

Es stellte sich heraus, dass der Bub mit dem Auto des Nachbarn unterwegs gewesen war. Ein Rätsel ist es den Polizisten immer noch, wie das Kind an die Schlüssel gekommen ist. Ob der Kleine das Auto unbeaufsichtigt starten konnte oder ob der Motor bereits gelaufen ist, konnte noch nicht geklärt werden.

Laut ORF blieb der Bub unverletzt, allerdings hat er einen kleinen Unfall verursacht: Der Wagen war langsam gegen einen Zaun gerollt.

