"Die Betroffenheit bei uns im Ort ist groß. Es ist tragisch, wenn ein Kind so aus dem Leben gerissen wird", sagt Johann Spreitzer, Bürgermeister von Seitenstetten nahe Steyr. Wie berichtet, war die vierjährige Lisa* am Samstag mit ihrer Oma (72), ihrer Zwillings- sowie ihrer großen Schwester (7) in der Erlebniswelt Mendlingtal in Göstling (Bezirk Scheibbs) wandern – zwei Tage nach ihrem vierten Geburtstag.