Vierfachjackpot mit 4,8 Millionen Euro am Mittwoch

Im Topf warten diesen Mittwoch rund 4,8 Millionen Euro, teilten die Lotterien am Montag mit, nachdem es am Vorabend erneut keinen Sechser gegeben hatte. Dreimal wurde in diesem Jahr ein Vierfachjackpot geknackt, zweimal mündete er in einem Fünffach- und in weiterer Folge in einem Sechsfachjackpot.

Bei LottoPlus gab es gleich zwei Sechser. Ein Salzburger und ein Oberösterreicher erhalten jeweils rund 176.000 Euro. Ebenfalls zwei Gewinner gab es beim Joker. Beide kommen aus Niederösterreich und dürfen sich über je rund 122.000 Euro freuen.

LottoGewinnzahlen: 20 22 30 34 40 43 Zusatzzahl 39

LottoPlus-Gewinnzahlen: 02 07 08 21 27 31

Joker-Zahl: 3 5 6 9 4 8