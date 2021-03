Vier Skitourengeher übernachteten auf Ötscher

Vier Skitourengeher hatten am Sonntag einen Notruf vom Ötscher abgesetzt, weil sie im Gelände festsaßen. Doch es dauerte bis Montagnachmittag, bis die Sportler gerettet werden konnten. Nach ihrem Notruf war eine Rettungsaktion gestartet worden, die aber nach Einbruch der Dunkelheit abgebrochen werden musste. Die Nachtstunden über wurden die vier Männer allerdings nicht alleingelassen. Sie standen per Handy die ganze Zeit über mit der Bergrettung in Kontakt und wurden über Seilzüge mit Flüssigkeiten und einem Funkgerät versorgt. Um 5.30 Uhr wurde gestern die Rettungsaktion fortgesetzt.

70 Helfer waren vor Ort. "Sie haben einen guten Einsatz geleistet", sagt Alpinpolizist Michael Hochgerner, zu der Rettungsaktion. Aufgrund der vorherrschenden schlechten Sicht und bei Lawinenwarnstufe drei habe sich die Bergung als schwierig erwiesen. Noch dazu, weil eine Hilfe aus der Luft nicht möglich war. "Der Hubschrauber konnte nicht vordringen", sagt Hochgerner.

Am Vormittag wurden die Skitourengeher mit Seilen und Tragen auf den Kamm gebracht, erst dann gelang es, sie ins Tal zu fliegen. Die Alpinisten wurden sehr geschwächt mit Erfrierungen und unterkühlt zum Spital geflogen.