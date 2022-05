Vier Polarwölfe erblickten im Tierpark Herberstein das Licht der Welt

Die Pfleger haben noch keinen Kontakt zu den Wolfswelpen, die Familie bleibt vorerst unter sich, wie am Donnerstag seitens des im Landeseigentum stehenden Zoos mitgeteilt wurde. Indes werden auch Vorbereitungen für die baldige Ankunft eines Pumas aus Deutschland getroffen.

Die vier Polarwolf-Welpen erblickten am 20. April das Licht der Welt. Im Zoo bemühte man sich schon lange, eine Zucht der schneeweißen Wölfe aufzubauen. Mit dem Einzug von Bjelle aus dem Tierpark Petersberg bei Halle an der Saale im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt und "Steirerbua" Herbert, dessen Geburtszoo der Wilde Berg in Mautern im Bezirk Leoben ist, wurde im Herbst 2018 der Grundstein gelegt. "Die Vergesellschaftung der damaligen Jungtiere hat auf Anhieb funktioniert", sagte Landestiergarten-Geschäftsführerin Doris Wolkner-Steinberger.

Erste Spaziergänge im Gehege

"Die tierärztliche Untersuchung wird in drei bis vier Wochen stattfinden. Die Jungtiere verbringen die meiste Zeit in einer Höhle, verlassen aber tagsüber schon ihre gewohnte Umgebung", berichtete Fachtierarzt Reinhard Pichler, der Zoologische Leiter des wissenschaftlich geführten Zoos. Auch die Tierpfleger hatten noch keinen Kontakt mit den Welpen, also konnte auch noch nicht gesagt werden, wie viele Buben oder Mädchen in dem Wurf seien, sagte Sprecherin Karin Winkler auf Anfrage. Die Pfleger werden allerdings der Tradition im Zoo folgend die Namen der Kleinen bestimmen.

Polarwölfe werden mit einem dunklen Fell geboren, mit dem Alter verfärbt sich ihr Pelz weiß. Die Arktiswölfe kommen ursprünglich von den kanadischen Arktisinseln und bewohnen auch Gebiete auf Grönland.

Weitere weiße Seltenheit

Einen weiteren Bewohner mit weißem Fell gibt es übrigens im Streichelzoo: Ein Weißer Barockesel wurde am 28. April 2022 geboren. Weltweit gibt es noch rund 300 Tiere dieser Rasse, die mit strahlend blauen Augen und langen Ohren jedermanns Herz schmelzen lassen. In Zeiten der Habsburger-Monarchie wurden sie als beliebte Haustiere gehalten, später verschwanden diese Tiere fast von der Bildfläche. Erst Mitte der 1980-iger Jahre wurde die Eselrasse in der Oststeiermark wiederentdeckt und gezüchtet.

Bald Puma-Babys?

Am Pumafelsen bereitet man das Gehege - in dem die Puma-Dame derzeit alleine haust - für die Ankunft eines neuen Bewohners vor. Ihrem künftigen Gefährten, der im Sommer ankommen soll, wurde ja übel mitgespielt. "Pele" wurde Mitte März in der Oberpfalz in eine Holzkiste gesperrt in einem Auto entdeckt - und von Polizisten befreit. Derzeit wird das junge Männchen in der Auffangstation für Reptilien in München aufgepäppelt. "Er ist sehr sensibel", berichtete Winkler. "Pele" und die Herbersteiner Puma-Dame sollen sich dann - vorerst durch einen Zaun getrennt - beschnuppern und aneinandergewöhnen können.