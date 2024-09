Vier Männer am Wiener Donaukanal mit Messern und Stangen verletzt

Das Ergebnis der Auseinandersetzung waren unter anderem Stichverletzungen an Armen und Beinen sowie eine Platzwunde am Kopf, teilte die Polizei am Montag mit. Die Verletzten sind 18, 20, 28 sowie 31 Jahre alt. Zu den vermutlich fünf Tätern fehlte noch jede Spur, Einvernahmen von Opfern und Zeugen waren noch ausständig.

Der Hintergrund des Angriffs auf der Freda-Meissner-Blau-Promenade gegen 5.30 Uhr war daher noch unklar. Die vier bei der Auseinandersetzung verletzten Männer waren jedenfalls nach ersten Erkenntnissen nicht bewaffnet. Ihre Kontrahenten flüchteten nach der Tat laut Zeugen Richtung Augartenbrücke.

Zeugen leisteten Erste Hilfe

Die Zeugen und weitere hinzukommende Passanten leisteten den Verletzten Erste Hilfe. Anschließend wurden die vier Personen durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die Ermittlungen.

