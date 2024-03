Vier Jahre Haft für Diebstahl edler Weine

Weil er von einem Weingut im Bezirk Neusiedl am See zahlreiche wertvolle Flaschen gestohlen haben soll, wurde am Dienstag ein 47-Jähriger am Landesgericht Eisenstadt nicht rechtskräftig zu vier Jahren Haft verurteilt. Insgesamt entstand ein Schaden von über 200.000 Euro.

Der gebürtige Deutsche saß bereits 15 Monate in U-Haft und wurde wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahls durch Einbruch verurteilt. "Es tut mir wirklich leid, was passiert ist. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Ausmaß annimmt", entschuldigte sich der Angeklagte, der sich grundsätzlich schuldig bekannte. Er bestritt aber Anzahl und Wert der entwendeten Weine. Von Mitte 2021 bis März 2022 soll der Weindieb mehrmals in das Weingut eingestiegen sein, in dem er auch zeitweise gearbeitet hat. Über Plattformen wie "willhaben" oder "Ebay" soll er das Diebesgut verkauft haben. Laut seinem Verteidiger benötigte der Angeklagte, der mehrere Personen auch um Schmuck und Wertgegenstände gebracht haben soll, das Geld zur Finanzierung seiner Spielsucht.

Aufgefallen ist der Diebstahl dem geschädigten Winzer, nachdem er eine Flasche Roederer Cristal gekauft, im Weinkeller unter Kartons versteckt hatte und diese dann verschwunden war. Der Dieb dürfte es bewusst auf teure Weine abgesehen gehabt haben und schlichtete die gelagerten Flaschen in den Boxen um, damit dies nicht gleich auffiel, erklärte der Weinbauer im Zeugenstand. Ermittler wiesen ihn dann auf die edlen Tropfen aus seinem Keller auf "willhaben" hin. Von den 7000 Flaschen seien 250 bis 300 abhandengekommen, so der Zeuge.

Überführt wurde der 47-Jährige schließlich durch eine DNA-Spur auf einer Weinflasche.

