Vier Festnahmen nach Einbruch in Kärnten

Nach einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus im Bezirk Klagenfurt-Land wurde der Pkw mit italienischem Kennzeichen angehalten. Wie die Polizei erst am Dienstag in einer Aussendung bekannt gab, wurde im Zuge einer Fahrzeugkontrolle eine auffallend große Menge an Münzgeld gefunden und sichergestellt. Auch das Einbruchswerkzeug sowie Goldmünzen wurden sichergestellt.

Bei den Fahrzeuginsassen handelte es sich um vier Männer mit georgischer Staatsbürgerschaft, im Alter zwischen 27 und 42 Jahren, so die Polizei. Gegen einen 27-Jährigen gab es eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen Diebstahls durch Einbruch aus dem Jahr 2021. Die Männer brachen am Samstagabend in das Einfamilienhaus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Goldmünzen im Wert von mehreren tausend Euro sowie mehrere hundert Euro Münzgeld aus einem Behältnis.

Die vier Verdächtigen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Bei den Vernehmungen zeigten sie sich großteils nicht geständig.

