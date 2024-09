Vier Bergsteiger aus Österreich stürzten am Südtiroler Ortler ab

Die Alpinisten waren beim Abstieg entlang des Hintergrats in das Eisfeld geraten, berichtete das Online-Medium "stol.it". Sie stürzten in felsiges Gelände, zwei Alpinisten wurden schwer verletzt. Per Hubschrauber wurden die beiden ins Bozner Krankenhaus geflogen. Ihre Kollegen wurden leicht verletzt.

Die beiden Letzteren wurden ebenfalls mit dem Notarzthubschrauber geborgen und in das Krankenhaus nach Schlanders gebracht. Im Einsatz standen mehrere Bergrettungen, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.

