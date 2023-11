Viele offene Fragen nach Bombendrohungen in Wien

In 7 Wiener Schulen in 4 Wiener Bezirken sind am Mittwoch Bombendrohungen eingegangen. Um welche Schulen es sich handelt, wollte die Polizei mit Verweis auf den laufenden Einsatz vorerst nicht bekannt geben. Nach APA-Informationen dürften Schulen auf der Hernalser Hauptstraße und auf der Hütteldorfer Straße betroffen gewesen sein.

Um 9.50 Uhr hatte die Polizei Wien auf X (vormals: Twitter) das Posting abgesetzt: Es bestünden Bombendrohungen für mehrere Schulen in Wien, diese würden ernstgenommen. In Abstimmung mit der Bildungsdirektion wurden die Schulen evakuiert und von Sprengstoffexperten und Hunden durchforstet.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Um 11.01 die Entwarnung. Die Durchsuchungen durch Sprengstoffexperten und Diensthunde seien negativ verlaufen.

Lesen Sie auch: Bombendrohungen an mehreren Wiener Schulen

In den sozialen Medien tauchen bereits Fragen auf, ob es sich um jüdische Schulen gehandelt hätte. Das will die Polizei mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen jedoch nicht bekanntgeben.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.