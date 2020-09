Viel Sonne und bis zu 28 Grad zum Schulstart

Recht verbreitet stellt sich am Freitag wieder sonniges Wetter ein. Allerdings liegen anfangs über einigen größeren Alpentälern und im Bereich der südlichen Beckenlagen Frühnebelfelder. Über den Bergen und im Mühlviertel bilden sich tagsüber Quellwolken, die hierzulande aber harmlos bleiben. Nur zwischen dem Arlberg und den Niederen Tauern können lokale Regenschauer oder Gewitterzellen entstehen. In Oberösterreich steigen die Temperaturen am Nachmittag auf 21 bis 26 Grad.

In einigen Alpentälern, vor allem aber wieder im Süden Österreichs, beginnt der Samstag teils trüb mit örtlichen Nebel- oder Hochnebelfeldern. Sonst scheint aber tagsüber oft die Sonne. Obwohl im Gebirge und im Mühlviertel Quellwolken entstehen, schätzen die ZAMG-Meteorologen das Gewitterrisiko als gering ein. Nur im Westen Österreichs und am Alpenhauptkamm, wie etwa im Salzkammergut, sind örtliche Regenschauer möglich. Die Höchstwerte für Oberösterreich: 22 bis 26 Grad.

Der Hochdruckeinfluss setzt sich am Sonntag fort und meist bleibt es gering bewölkt. Vor allem in der Früh kann es am Alpenrand aber auch ein paar hochnebelartige Wolken geben. 23 bis 27 Grad werden maximal erwartet.

Sonne zum Schulstart

Am Montag soll der Himmel über Oberösterreich wolkenlos bleiben. Im Donauraum kann mitunter lebhafter Ostwind aufkommen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 24 bis 28 Grad.

Am Dienstag lässt der Hochdruckeinfluss nur wenig nach, damit verläuft der Tag erneut meist sehr sonnig. Es ziehen aber auch immer wieder hohe Wolken durch und am Nachmittag bilden sich im Bergland ein paar Quellwolken. Vereinzelt können in Österreichs Westen sogar ein paar schwache Regenschauer nicht ausgeschlossen werden. Nach Frühtemperaturen bis 18 Grad erwärmt es sich am Tag in manchen Landesteilen bis zu 30 Grad.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen