Video zeigt spektakuläre Wasserhose über Badesee

Ein nicht alltägliches Naturschauspiel erlebten Badegäste am Dienstagnachmittag in Osttirol: Einem kleinen Tornado gleich fegte eine Wasserhose bei strahlend schönem Wetter für einige Sekunden über den Tristacher See und lieferte spektakuläre Bilder. Ein Zeuge zückte sein Smartphone und hielt die außergewöhnlichen Szenen fest.

Zu sehen ist, wie sich der Luftwirbel meterhoch über den Bergsee auftürmt und einzelne Badegäste fluchtartig das Weite suchen. Nach nicht einmal einer Minute war das Spektakel schon wieder vorbei, verletzt wurde niemand. Auf Facebook gepostet, verbreitete sich der 30 Sekunden lange Clip wie ein Lauffeuer und sorgte auch weit über die Grenzen Osttirols hinaus für Staunen. Aber sehen Sie selbst:

Doch wie kam es zu den Szenen? Ö3-Meteorologe Sigi Fink griff das Videomaterial auf und erklärt, wie eine derartige Wasser-Wind-Hose entsteht. Es müsse alles zusammenpassen, in diesem Fall "schwacher bis mäßiger Wind" und "zusammenströmender Wind, der eine Verwirbelung auslöst", schreibt der Experte auf Facebook. Der leichte Nordföhn am Dienstag dürfte einen Beitrag zur Entstehung geleistet haben. Außerdem sei die geographische Geometrie – der Tristacher See ist umgeben von Bergen – ausschlaggebend.