Video: Schönbrunner Eisbären-Mädchen feiert Geburtstag

Keine Schokolade - sie will lieber Lachs, Melonen und Karotten: Eisbärenmädchen "Finja", hat zu ihrem ersten Geburtstag im Wiener Tiergarten Schönbrunn eine Eistorte mit genau diesen Zutaten bekommen. Die Lieblingsspeisen wurden dazu in Wasser tiefgefroren.

Im Video: Die Geburtstagsüberraschung für Eisbären-Dame "Finja"

"Finja" wurde am 9. November 2019, also vor genau einem Jahr geboren. "Unser Eisbärenmädchen hat sich prima entwickelt. 'Finja' wiegt bereits halb so viel wie ihre Mutter, etwa 120 Kilogramm", sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Bei der Geburt wog sie rund 100 Gramm und war nur so groß wie ein Meerschweinchen. 20.964 Namensvorschläge wurden eingeschickt. Die Pfleger entschieden sich für "Finja", die Weiße und Schöne.

"Finja" ist laut ihrer Pflegerin sehr verspielt und neugierig, was auch an ihrem Geburtstag zu merken war. "'Nora' und 'Finja' haben die Eistorte sofort beschnuppert. 'Nora' hat sich gleich die Eins gesichert und gefressen, während 'Finja' aufgeregt die restliche Eistorte zerlegt hat." Als Geschenk gab es für die junge Eisbärin noch Spielzeug, das die Wasserratte sofort mit ins Becken nahm.

Patenschaft für Eisbären

Wer den derzeit geschlossenen Zoo unterstützen möchte, kann gegen eine Online-Spende von 15 Euro unter www.zoovienna.at eine Herzenspatenschaft für das Eisbärenmädchen übernehmen. Dafür gibt es dem Tiergarten zufolge eine Urkunde und einen Namenseintrag auf der Zoo-Homepage.