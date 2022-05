Video: Mountainbike-Stunts in 65 Metern Höhe

Die aufsehenerregende Aktion läutet die neue Saison der "Masters of Dirt"-Vorstellungen von 10. bis 12. Juni in der Wiener Stadthalle ein. 2023 folgen Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck.Wien. "Es ist schon ein aufregendes Gefühl", meinte der 26-jährige Osttiroler am höchsten Punkt der 125 Jahre alten Sehenswürdigkeit mit spektakulärem Blick auf die Donaumetropole. Die neue Plattform mit durchsichtigem Boden diente als ungewöhnlicher Untergrund für wagemutige Kunststücke, die Appetit auf die Show "Freestyle Evolution 2022" im Juni machen sollen. Es ist seit Jahren ein Fixstarter der Eventreihe. Im Video sehen Sie die spektakulären Szenen:

"Ich freue mich sehr, dass ich diese Gelegenheit habe", so der wagemutige Social-Media-Star mit 6,7 Millionen Youtube-Abonnenten und 2,2 Millionen Instagram-Followern. "Er ist ein View-Milliardär", scherzte Georg Fechter, Gründer und "Mastermind" der spektakulären Eventreihe. Wibmer absolvierte mehrere Rundfahrten mit der traditionsreichen Prater-Attraktion und zeigte immer wieder sein waghalsiges Können - unter anderem Sprünge auf dem Vorderrad seines Mountainbikes in schwindelerregender Höhe.

Alle Protagonisten können nach der Zwangspause durch die Pandemie und vielen Terminverschiebungen die vier Shows im Juni in der Wiener Stadthalle kaum abwarten. 60 Athleten werden den rund 30.000 Zuschauern spektakuläre Backflips, Whips und Combos bieten. Auch ein Schneemobil, auf dem diesmal zwei Leute Platz nehmen, Quads und E-Bikes kommen zum Einsatz, erläuterte Fechter. Der Patensohn von Fernsehstar David Hasselhoff kündigte außerdem eine neue Kollektion an Merchandising-Produkten an, entworfen von Schwester Niko Fechter. Die Designerin und ihr Mann sind mittlerweile Teil der M.O.D.-Mannschaft.

Begonnen hat die Eventreihe in Wien, mittlerweile war man mit mehr als 200 Shows in 17 Ländern auf fünf Kontinenten zu Gast. Auf die Vorstellungen in der Walzerstadt am 10., 11. und 12. Juni freut sich die Truppe besonders. Karten von 2019 behalten eins zu eins ihre Gültigkeit.