Video: Milizwerbung mit attraktivem Grundwehrdienst

Beim Bundesheer sind mehrere Attraktivierungsmaßnahmen gestartet, mit denen junge Rekruten für einen längeren Dienst beim Militär gewonnen werden sollen. So kann der sechsmonatige Grundwehrdienst künftig um bis zu drei Monate verlängert werden, als Anreiz dafür winken 3.000 Euro netto monatlich. Darüber hinaus gibt es künftig ein Belohnungssystem für jene, die sich aus dem Grundwehrdienst heraus für Milizübungen oder eine Milizkaderausbildung melden.

Der Fokus der Ausbildung liegt künftig neben dem militärischen auch auf Zusatzausbildungen. Tanner spricht hier von vielen Weiterbildungsmöglichkeiten, etwa im Sanitätsbereich, dem Lkw-Schein oder Programmierkursen. Diese sollen künftig vermehrt den Rekruten zugänglich gemacht werden.

Darüber hinaus gibt es für jene mehr Geld, die sich während des Grundwehrdienstes zur Miliz verpflichten. Dies beinhaltet 30 Übungstage verteilt auf zehn Jahre. Rekruten bringt diese Verpflichtung 400 Euro Zusatz-Sold ab dem dritten Dienstmonat.

Ebenfalls finanzielle Anreize wird es für die Milizkaderausbildungen geben, wie Tanner in einem Video erklärt. "Hat sich der Wehrpflichtige erst zur Miliz gemeldet, so kann er auch schon den ersten Teil seiner Kommandantenausbildung absolvieren und erhält so monatlich weitere 200 Euro."

Das Heeres-Video:

