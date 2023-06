Video: Maibaum stürzte im Waldviertel auf Wohnhaus

"Baum fällt" – allerdings in die falsche Richtung.

Man kann von Glück reden, dass nicht mehr passiert aus: Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der 28 Meter hohe Maibaum, der seit gut einem Monat den Marktplatz der rund 1500-Seelen-Gemeinde Rastenfeld in Niederösterreich schmückte, beim Umlegen in die falsche Richtung und landete auf einem Wohnhaus. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand beträchtlicher Sachschaden.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist unklar. Das Umschneiden des Maibaumes werde in Rastenfeld seit vielen Jahren von einer Privatperson übernommen, in der Vergangenheit habe es nie Probleme gegeben, sagte der Bürgermeister der Gemeinde dem ORF. In einem Bericht der NÖN wird gemutmaßt, dass eine Windböe die Fallrichtung des Baumes beeinflusst haben könnte.

Videoaufnahmen, die das Malheur zeigen, verbreiteten sich am Wochenende in den Sozialen Medien:

Rastenfeld liegt im Bezirk Krems:

