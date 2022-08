Verursacher des Waldbrands am Semmering gesucht

Die Polizei ermittelt und hat am Freitag um Hinweise gebeten, die an die örtliche Inspektion (Tel.: 059133-3359) zu richten sind.

Bisher unbekannte Täter dürften am Mittwochabend auf dem Wolfsbergkogel in der Nähe des "20-Schilling-Blicks" trotz geltender Waldbrandverordnung mit einem mitgebrachten Scheitholz ein Grillfeuer entzündet haben. Danach dürften sie das Feuer gelöscht und in diesem Bereich genächtigt haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Donnerstagfrüh "brach wahrscheinlich rund um die Feuerstelle ein Brand aus, sodass die unbekannten Täter fluchtartig die Schlafstelle verlassen haben", hieß es weiter.

Das Feuer wurde von einem Zeugen von der gegenüberliegenden Bergseite entdeckt und angezeigt. Einsatzkräfte löschten den Brand mit mitgebrachten Wasserkanistern.