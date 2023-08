Verunreinigung mit Bisphenol A: Hofer ruft Kokosmilch zurück

Bei Untersuchungen des Artikels seien erhöhte Rückstände von Bisphenol-A (BPA), eine chemische Verbindung, die im Körper eine hormonähnliche Wirkung entfalten kann, festgestellt worden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung von Hofer. Vom Verzehr des Produktes werde abgeraten. Die Produkte waren in Hofer-Filialen in Wien, Kärnten, Steiermark und dem Burgenland sowie in Teilen Tirols, Salzburgs und Niederösterreichs im Verkauf. Der Verkauf der Produkte wurde sofort gestoppt. Die betroffenen Produkte können in allen Filialen der Kette zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

