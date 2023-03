Versuchter Trafiküberfall in Baden: 26-Jähriger geständig

Der Ablauf der Aktion war Polizeiangaben vom Montag zufolge kurios. Der 26-Jährige hatte den Verkaufsbereich samt CO2-Waffe und maskiert mit einer Sturmhaube betreten, war dort von einer Mitarbeiterin aber gar nicht bemerkt worden. Wenige Sekunden später zog der Mann irritiert von dannen.

Betreten hatte der Beschuldigte aus dem Bezirk Baden die Trafik am Samstag gegen 11.30 Uhr. Die Angestellte war gerade damit beschäftigt, Zeitungen zu sortieren, und sah den maskierten Ankömmling offenbar nicht. Der 26-Jährige stieg daraufhin wieder in den vor dem Geschäft mit laufendem Motor abgestellten Pkw und flüchtete. Am Wagen waren keine Kennzeichentafeln angebracht. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, verständigte die Exekutive.

Im Rahmen einer Fahndung wurde der Niederösterreicher von Beamten der Polizeiinspektion Bad Vöslau angehalten und vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 26-Jährige der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.

