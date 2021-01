Verstöße gegen Covid-Verordnung: Wirt und Gäste einer Almhütte angezeigt

Der Mann hatte in seiner Hütte im Bereich der Eisenau am Schafberg Besucher bewirtet. Als eine Polizeistreife auf der Alm Nachschau hielt, waren elf Personen im Raum und konsumierten Getränke. Sie saßen dicht gedrängt an einem Tisch und trugen keine Masken. Die Gäste wurden von den Beamten des Lokals verwiesen, sie wurden zusammen mit dem 62-Jährigen angezeigt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.