Vermisster Wanderer aus Deutschland tot in Kärnten aufgefunden

Der Mann war zuletzt am 28. Juni gegen Mittag in Heiligenblut am Großglockner (Bezirk Spittal/Drau) gesichtet worden. Er dürfte bei dem Klettersteig im Bereich der Möllschlucht abgestürzt sein.

Am Samstagabend fand ein 32-jähriger Bergretter aus Heiligenblut den Leichnam des Deutschen während eines Spaziergangs mit seinem Hund. Sie wurde mit Hilfe der Bergrettung geborgen. Laut Polizei lag die Leiche bereits zwei Wochen im Wasser.

