Vermisster Steirer (85) tot in Waldstück gefunden

Die Tochter hatte ihren demenzkranken Vater am Sonntag gegen 18:30 Uhr als abgängig gemeldet. Bei einer groß angelegten Suche der Einsatzkräfte konnte der Mann am Montag gegen 9.00 Uhr nur noch tot in einem Waldstück geborgen werden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Abend mit.

Bei der Suchaktion wurden sowohl Polizeihunde als auch Drohnen eingesetzt. In der Nacht auf Sonnentag wurde die Suche nach dem 85-Jährigen bis etwa 01:30 Uhr erfolglos durchgeführt, hieß es in der Mitteilung. Montag früh wurde sie fortgesetzt. Nachdem der Vermisste gefunden worden war, wurden sofortige Rettungsmaßnahmen und eine Reanimation eingeleitet, die aber negativ verliefen. "Ein Fremdverschulden kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden", ließ die Polizei weiters wissen.

