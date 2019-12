Vermisster Skitourengeher nach Suchaktion gefunden

Er brach in der Früh alleine zu einer Skitour am Zuckerhütl auf. Weil er aber nicht wie vereinbart am frühen Nachmittag zum Treffpunkt mit seiner 18-jährigen Freundin zurückgekommen war, verständigte die junge Frau die Einsatzkräfte.

Der 18-Jährige wurde schließlich im Bereich "Eisgrat" unterkühlt aber unversehrt gefunden, teilte die Polizei mit. Bei der Suchaktion waren Alpinpolizei, Bergrettung, Pistenrettung und Angestellte der Gletscherbahnen beteiligt.

