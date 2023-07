Vermisster Schwammerlsucher tot im Wald gefunden

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag einen Bericht des ORF Radio Steiermark bestätigte, dürfte der Pensionist aus Neuberg an der Mürz (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) wohl eines natürlichen Todes verstorben sein. Das werde aber zur Sicherheit noch überprüft, so eine Sprecherin.

Der 82-Jährige hatte vergangene Woche eine Notiz in seinem Haus hinterlassen, wonach er in den Wald gehe, um Pilze zu suchen. Ein Angehöriger hatte den Zettel entdeckt und Dienstagabend den Steirer als vermisst gemeldet, weil der Senior nicht mehr zurück nach Hause gekommen war. Tagelang wurde nach dem Mann gesucht. Am Samstag schließlich fand ein anderer Schwammerlsucher den Vermissten.

