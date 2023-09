Vermisster Bergsteiger in der Schweiz tot in Gletscherspalte gefunden

Der Mann war am Dienstag bei einem Transportflug in einer Gletscherspalte im Eismeer gesichtet worden sei, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Von seiner ebenfalls vermissten Bergkameradin fehlte weiter jede Spur. Die beiden Österreicher hatten sich auf dem Zustieg zu der auf 3.355 Metern Seehöhe gelegenen Mittellegihütte befunden, als es zum Eisabbruch kam, teilte die Polizei im August in einer Presseaussendung mit. Bereits kurz danach sei bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass zwei Personen nach einem Eisabbruch mit Lawinenniedergang mutmaßlich verschüttet worden seien. Bei der umgehend eingeleiteten Suche konnten zwar Ausrüstungsmaterial, jedoch keine Personen gefunden werden, hieß es. Die Suche nach den beiden Verschütteten hätte wegen schwieriger Bedingungen unterbrochen werden müssen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.