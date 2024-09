Vermisster Alpinist tot in Tiroler Klamm gefunden

Der Mann hatte alleine eine mehrtägige Wanderung in den Lechtaler Alpen unternommen, teilte die Polizei mit. Nachdem er am Montag nicht wie vereinbart bei einem Bahnhof in Deutschland eintraf, wurde eine Suchaktion eingeleitet. Der Vermisste wurde schließlich am Dienstag tot in einem Bachbett aufgefunden. Der genaue Unfallhergang war noch unklar, hieß es.

Hinweise auf Fremdverschulden gebe es keine. An der zwischenzeitlich unterbrochenen und dann wiederaufgenommenen Suchaktion beteiligt waren Alpinpolizei, Libelle Tirol, Bergrettung sowie die Feuerwehr.

