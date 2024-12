Vermisster (79) nach nächtlicher Suche im Waldviertel gefunden

Der Mann wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer offenen Garage in der Nähe seiner Wohnung liegend aufgefunden. Er dürfte gestürzt sein, war extrem unterkühlt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Frau des 79-Jährigen hatte die Abgängigkeit am späten Mittwochabend angezeigt. Daraufhin starteten Beamte der Polizeiinspektionen Groß-Siegharts, Raabs, Waidhofen a.d. Thaya und Allentsteig sowie der Polizeidiensthundeinspektion Echsenbach eine Suche, bei der auch eine Drohne zum Einsatz kam. Gegen 2.40 Uhr wurde der Vermisste entdeckt.

Mehr zum Thema Oberösterreich Vermisster Linzer (50) nach österreichweiter Fahndung wohlauf gefunden LINZ. Jener Linzer, der seit fast einer Woche nach dem Besuch eines Fußballspiels als vermisst galt, konnte in Kärnten gefunden werden. Vermisster Linzer (50) nach österreichweiter Fahndung wohlauf gefunden

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper