Vermisste Frau wurde tot in Schlucht gefunden

Während der Suchaktion wurde die Leiche an einer schwer zugänglichen Stelle der Schlucht bei Fulpmes (Bezirk Innsbruck-Land) gefunden und mit dem Hubschrauber geborgen. Die Frau aus Telfes im Stubaital war seit Donnerstagvormittag vermisst worden, teilte die Polizei mit. Sie hatte vom Parkplatz der Innsbruck-Information aus über die Sillschlucht nach Telfes gelangen wollen, kam aber nicht an ihrer Wohnadresse an. Die näheren Begleitumstände werden vom Landeskriminalamt Tirol untersucht.

Während der Suchaktion wurde im Inn bei Hall vergangenen Freitag eine weitere, noch unbekannte, Frauenleiche gefunden. Die Frau war im Bereich der Haller Innbrücke entdeckt und von Einsatzkräften aus dem Wasser geborgen worden. Eine Obduktion der Leiche wurde von den Behörden angeordnet. Das Ergebnis stand gestern noch aus.

