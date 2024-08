Vermisst in Niederösterreich: Wer hat Egbert S. gesehen?

Der an Demenz erkrankte Egbert S. soll am Freitag kurz nach 2.10 Uhr ein Pflegeheim verlassen haben und seither nicht zurückgekehrt sein. "Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen durch die Blaulichtorganisationen konnte der Mann nicht gefunden werden", berichtete die Exekutive am Montag. Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Burgplatz (Tel.: 059133 3391) erbeten.

Der Vermisste wurde als 1,73 Meter groß und 84 Kilo schwer beschrieben. Er war der Aussendung zufolge zuletzt mit einem grauen T-Shirt bekleidet.

