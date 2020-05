Vermeintlicher 100.000 Euro-Gewinn: Burgenländerin betrogen

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Die 62-jährige Frau aus Oberwart wurde in einem Telefonat dazu aufgefordert, Prepaid-Karten zu kaufen und die Aktivierungscodes bekannt zu geben, damit die Buchung der Gewinnsumme erfolgen könne, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Die Frau sei diesen Aufforderungen nachgekommen und habe dem männlichen Gesprächspartner in einem zweiten Telefonat die Aktivierungscodes gesagt. Ihr entstand dadurch ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich, berichtet die APA.