Verletzungen an Wirbelsäule: 73-Jähriger nach Skiunfall gestorben

Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann war auf einer blauen Piste zu Sturz gekommen und hatte sich dabei schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zugezogen. Der 73-Jährige war zunächst nicht ansprechbar. Er wurde von zufällig anwesenden Skifahrern erstversorgt und dann mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.

Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste der Mann jedoch einen Tag darauf in die Innsbrucker Klinik überstellt werden. Dort starb er an den schweren Verletzungen.

