Verletzter Turmfalke von Strommast gerettet

Ein Anrainer hatte am Dienstag der Vorwoche die Techniker verständigt, weil der Vogel eingeklemmt war und sich nicht selbst befreien konnte. Das dehydrierte und abgemagerte Tier wurde vom Greifvogelhof in Pfarrkirchen bei Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) aufgenommen, wo es sich erholt, teilte Netz NÖ am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Ein Anrainer hatte das verletzte Tier gesehen. Bild: UNBEKANNT (NETZ N )

"Anfangs hatten wir Bedenken er könnte kratzen, sich wehren oder gar seinen Schnabel einsetzen. Das ist aber nicht passiert, da der Falke offenbar sehr erschöpft und verletzt war", berichtete der diensthabende Netz NÖ Techniker Christian Klement von der ungewöhnlichen Rettungsaktion. Schwieriger als der Einsatz habe sich die nächtliche Suche nach einem Pflegeplatz für den gefiederten Patienten herausgestellt, hieß es.

"Ohne die Hilfe der Netz NÖ-Techniker hätte das Tier keine weitere Nacht überlebt", erklärte Falkner Rene Hofer-Hörndler, der den Vogel aufnahm. Das Becken des Turmfalken konnte erfolgreich eingerenkt und fixiert werden. "Der Vogel erholt sich und kann aller Voraussicht nach später auch wieder ausgewildert werden", sagte Klement.

