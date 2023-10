Verletzte nach Schüssen auf offener Straße in Wien

"Wir sind mit ausreichend Kräften im Einsatz und klären die Lage. Bitte meiden Sie den Bereich großräumig" - so wandte sich die Polizei Wien am späten Samstagabend auf X (vormals: Twitter) an die Bevölkerung. Laut ersten Erkenntnissen könnte es sich um einen eskalierenden Bandenkrieg handeln - Näheres war vorerst aber noch nicht bekannt.

Laut ersten Informationen der Landespolizeidirektion Wien kam es in der Floridusgasse zu einem Schusswechsel. Die näheren Hintergründe seien noch unklar, hieß es. Die Täter sind laut Angaben eines Polizeisprechers noch flüchtig. Das Gebiet wurde großräumig abgeriegelt.

Die Berufsrettung übernahm die notfallmedizinische Versorgung der Verletzten.

2 Autos der Täter sichergestellt

Laut Landespolizeidirektion wurden bereits 2 Autos der Täter sichergestellt. Über die Nummerntafeln konnten die mutmaßlichen Täter ermittelt werden.

Die Einsatzkräfte suchen nun in der näheren Umgebung deren Wohnadressen. Die Polizei steht mit einem Großaufgebot im Einsatz - unter anderem mit den Sondereinheiten Cobra und WEGA.

Laut ersten, unbestätigten Meldungen soll es sich um die Eskalation der Rivalität zwischen zwei Banden handeln.

