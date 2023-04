Verletzt auf Straße in Wien gefunden: Mann nach wie vor nicht ansprechbar

Die Ermittler erhoffen sich von der Befragung des Mannes Erkenntnisse, wie er zu den Verletzungen und zum Auffindungsort gekommen ist. Sie stehen in Kontakt mit dem Spital und rechnen mit einer Vernehmung womöglich erst "in den kommenden Tagen", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich am Montag auf APA-Anfrage.

Der 33-Jährige war von einem Pkw-Lenker in der Nacht auf vergangenen Freitag aufgefunden worden. Das Opfer, das nach Angaben der Berufsrettung "schwere Verletzungen am ganzen Körper" aufwies, wurde ins Krankenhaus gebracht und kam in künstlichen Tiefschlaf, die Lebensgefahr sei aber gebannt, hatte es am Samstag geheißen.

Personen, die Informationen zu dem Vorfall machen können (auch anonym), sollen sich unter der Telefonnummer 01-31310 DW 64310 an die Polizeiinspektion Trillergasse wenden.

