Verirrte Eiskletterer verbrachten Nacht im Freien

Die Polen im Alter von 34 und 39 Jahren haben sich bereits am Sonntag beim Abstieg in der Dunkelheit verstiegen und die Nacht im Freien verbracht. Als die ehrenamtlichen Bergretter gegen 10.00 Uhr eintrafen, waren die beiden Männer erschöpft, aber unverletzt. Sie wurden bei widrigen Wetterbedingungen ins Tal gebracht, wie die Salzburger Bergrettung informierte.

Die zwei Polen kletterten am Sonntag den "Mordor"-Eiskletterfall in der Eisarena im Anlauftal hinauf. Es handelt sich mit 315 Metern Höhe um einen der längsten Eisfälle in Österreich. "Sie erzählten, dass es gestern dunkel wurde und sie den Abstieg im steilen, felsigen und eisigen Gelände nicht mehr erkennen konnten", schilderte der Ortsstellen- und Einsatzleiter der Bergrettung Bad Gastein, Roland Pfund.

Starker Schneefall in der Nacht

Die Nacht verbrachten die gut ausgerüsteten und konditionsstarken Männer im sogenannten Höhkar in der Goldberggruppe. "Während der Nacht schneite es dort allerdings stark und die beiden Eiskletterer fanden auch am Morgen keine Spuren für einen sicheren Abstieg. Daher haben sie uns alarmiert", erklärte Pfund. Acht Bergretter stiegen im Nebel und bei Schneetreiben zu den Polen auf. "Es waren widrige Bedingungen. Der Schnee lag dort im extrem steilen Eis- und Felsgelände hüfttief."

Die Polen konnten zwar selbst absteigen, wurden aber über eine Länge von 200 Metern mit Seilen gesichert und von den Bergrettern begleitet, damit sie nicht abstürzen konnten. Der Einsatz dauerte rund sechs Stunden.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper