Vergleich zeigt: Vielfach höhere Inzidenzen bei nicht Vollimmunisierten

Der AGES zufolge liegt in der Gruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen die Sieben-Tages-Inzidenz (Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner) bei den Immunisierten bei rund 250, bei den un- bzw. nicht zur Gänze Geschützten dagegen über 1.600. In der Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen klafft die Schere auch deutlich auseinander. Bei den unzureichend Geschützen liegt die Inzidenz fast bei 1.450, bei den Vollimmunisierten dagegen bei etwas über 350. Bei den über 60-Jährigen ist die Inzidenz der vollständig Geimpften bei etwas über 250, bei den un- bzw. nicht vollständig Geimpften bei fast 1.100.

Höchste Inzidenz bei 15-bis 24-Jährigen

Seit Anfang Oktober steigt das Durchschnittsalter der Infizierten wieder, in der vergangenen Woche lag es laut AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) bei 38,3 Jahren. Die höchste Sieben-Tages-Inzidenz hatten zwischen dem 1. und 8. November die 15-bis 24-Jährigen mit 984,3, knapp danach folgten die Sechs- bis 14-Jährigen mit 943,6, wobei zu berücksichtigen ist, dass in Österreich nur Kinder nach Vollendung ihres zwölften Lebensjahrs gegen Covid-19 geimpft werden.

Außerdem wird in Schulen regelmäßig auf das Coronavirus getestet. Die geringsten Sieben-Tages-Inzidenzen weisen Kleinkinder bis zum Alter von sechs Jahren (218,2) und Seniorinnen und Senioren im Alter jenseits von 85 auf (303,8). Die letzte Gruppe weist die höchste Impfquote auf.