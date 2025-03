Vergewaltigung während Faschingsfeier im Waldviertel?

Eine junge Besucherin soll in der Nacht auf Sonntag in einer Halle in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) in einer Toiletten-Anlage missbraucht worden sein, berichteten die "NÖN" online. Die Landespolizeidirektion hielt sich zu dem Fall am Dienstag auf Anfrage bedeckt, bestätigte aber laufende Erhebungen.

