Vergewaltigung in Niederösterreich: Verdächtiger festgenommen

Dem 43-Jährigen wird zur Last gelegt, in Bad Erlach in der Nacht auf den 24. Juni eine Frau vergewaltigt zu haben. Zudem soll der Beschuldigte für einen derartigen Versuch am 5. desselben Monats ebenfalls in den Nachtstunden verantwortlich zeichnen.

Der Mann sei festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert worden, sagte Erich Habitzl, Sprecher der Anklagebehörde, auf Anfrage. Antrag auf U-Haft sei gestellt worden. Sichergestellte Spuren würden ausgewertet und mit der DNA des beschuldigten Asylwerbers abgeglichen.

Gegen den Mann wird laut Habitzl aktuell zudem wegen des Verdachts des versuchten Raubes ermittelt. Erst am Donnerstag soll der 43-Jährige in Lanzenkirchen, ebenfalls im Bezirk Wiener Neustadt, eine Frau umgestoßen haben. Der Beschuldigte sei gestört worden, geflüchtet und in der Folge festgenommen worden.