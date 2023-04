Vergewaltigung aufgeklärt: 22-Jähriger festgenommen

Der Mann soll in den frühen Morgenstunden eine Frau, die zu Fuß in Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgebung) unterwegs war, in einen Straßengraben gezerrt und unter Androhung von Gewalt zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Nach umfangreichen Ermittlungen wurde ein 22-Jähriger als mutmaßlicher Täter ausgeforscht und festgenommen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Überfall hatte am Montag gegen 1.35 Uhr stattgefunden. Die Frau war gerade von einer Veranstaltung auf dem Weg nach Hause gewesen, als der Unbekannte sie ansprach und in weiterer Folge zu sexuellen Handlungen nötigte. Der Mann war bei seiner Einvernahme geständig, er wird wegen Verdachts der Vergewaltigung angezeigt.

