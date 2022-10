Verdächtiger nach versuchtem Mord in Wien gefasst

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Von der Tat gibt es Videoaufnahmen, die Polizei vermutet eine Auftragstat. Der Verdächtigte sagt, er habe sich wegen Aussagen des Opfers auf Social Media geärgert, eine Mordabsicht streitet er ab. Der 52-Jährige betreibt mehrere Social-Media-Kanäle, in denen er das Regime im Irak kritisiert.

Das Opfer wurde am 7. Juni vor seinem Wohnhaus in Klagenfurt mit einem Messer attackiert. Auf dem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie der Täter dem Mann mehrmals in Nacken und Schulter sticht und wegläuft. Der 52-Jährige konnte den Täter noch kurz verfolgen und fand einen Schlagring, auf dem die Polizei DNA-Spuren sicherte.

Diese führten zu dem 19-Jährigen. In seiner Wohnung wurden mehrere Waffen gefunden. Ermittlungen zu Mittätern laufen noch.