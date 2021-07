Verdächtiger nach Raubmord als Serientäter überführt

Jenem 20-jährigen Tatverdächtigen, der im Vorjahr einen tödlichen Juwelierüberfall in Wien-Landstraße verübt haben soll, konnten nun 34 weitere zum Teil schwere Delikte nachgewiesen werden, sagte gestern Oberst Michael Mimra, Leiter des Ermittlungsdienstes des Landeskriminalamts (LKA) Wien, bei einer Pressekonferenz. Dazu zählt unter anderem ein weiterer Raubüberfall auf einen Juwelier. Der Serbe sowie einer seiner Komplizen konnten mittlerweile festgenommen werden. Ein weiterer ist noch auf der Flucht.

Auf die Spur kamen die Ermittler dem Verdächtigen durch einen Zufallsfund. Der Serbe hatte auf einer Autobahn eine Tasche aus einem Pkw geworfen. In dieser befanden sich eine Waffe des überfallenen Juweliers sowie blutige Kleidung. Sie wurde in Breclav in Tschechien vom Straßendienst gefunden.

Danach folgte für die Polizisten eine regelrechte "Knochenarbeit", sagte Dietmar Berger vom LKA. Neben einer öffentlichen Fahndung mit qualitativ nicht sehr guten Bildern überprüften die Beamten auch 40.000 Grenz-Bewegungen von Pkw.

Schließlich galten zwei Personen als dringend tatverdächtig, die auf Fotos von den Opfern auch wiedererkannt wurden. Der Serbe wurde im April an der serbisch-ungarischen Grenze festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Für einen seiner Komplizen klickten in Salzburg die Handschellen.

Emotionslos Taten geschildert

Der 20-Jährige wurde bisher acht Mal einvernommen, er zeigte sich zu allen Taten geständig, sagte Nina Bussek von der Staatsanwaltschaft Wien. Emotionslos schilderte er bei den Befragungen die Taten, sagte Berger. "Er hat es beschrieben, als würde er zur Arbeit gehen." Das Motiv sei stets Habgier gewesen.

Dem Serben werden im Zeitraum von zwei Jahren vor seiner Festnahme mehrere Delikte zur Last gelegt, die er mit wechselnden Komplizen verübt haben soll: Neben dem Überfall auf einen 74-jährigen Juwelier, der im Oktober 2020 in Wien-Landstraße bei dem Überfall durch eine Messerattacke starb, soll er davor im Juni auch einen Juwelier in Wien-Alsergrund überfallen haben. "Er ging dabei unglaublich brutal vor, jede Gegenwehr wurde sofort beendet", sagte Berger.

Zudem soll er neben 29 Einbrüchen in Büros auch drei Raubüberfälle in Häuser begangen haben. Auch hier seien der 20-Jährige und seine Komplizen "brutal und emotionslos" vorgegangen. Die Opfer hätten "fatale Verletzungen mit Dauerschäden" erlitten. Dass am Tag des tödlich verlaufenen Juwelierraubs zuvor noch der Versuch eines Raubüberfalls in einer Wohnung durchgeführt wurde, zeige die Kaltblütigkeit.

Seit seiner Auslieferung befindet sich der Verdächtige in U-Haft. Da der Täter das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gilt für ihn allerdings das Jugendstrafrecht. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm somit zehn bis 20 Jahre Haft.