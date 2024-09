"VerbrecherInnen": Wettermoderator Jörg Kachelmann beschimpft den ORF

So schrieb er auf X von "VerbrecherInnen" und: "Wenn Menschen in NÖ sterben, hat sie auch das (sic!) ORF auf dem Gewissen." Der Meteorologe stieß sich daran, dass trotz starker Regenfälle nichts zu Auswirkungen zu hören war. "Der erhobene Vorwurf ist so jenseitig, dass er sich von selbst ad absurdum führt", sagte ORF-NÖ-Direktor Alexander Hofer gegenüber der APA.

"Die bedrohliche Wettersituation in Niederösterreich und im Rest des Landes ist seit Tagen in allen Medien des ORF NÖ Thema und wurde abseits des Wetterberichts auch gestern in der Sendung 'Niederösterreich heute' - u.a. mit einem Liveeinstieg aus Zöbing, wo sich die Feuerwehr auf Schlimmes einstellt und einem Bericht zur wetterbedingten Absage des Wachau-Marathons thematisiert", so Hofer. Das hinderte mehrere Boulevardmedien nicht daran, auf Kachelmanns Kritik aufzuspringen, obwohl der ORF-NÖ-Wettermoderator beispielsweise von "irrsinnigen Regenmengen" sprach.

