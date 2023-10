Verbotene Waffen und Drogen nach Cobra-Einsatz in Tulln entdeckt

Die 40-jährige Partnerin des Mannes hatte am Freitag gegen 17.45 Uhr angezeigt, dass sie und eine um vier Jahre ältere Bekannte vom Beschuldigten mit dem Umbringen bedroht worden seien. Das Wohnobjekt in Tulln, in dem sich der 48-Jährige befand, wurde in der Folge von Beamten umstellt - nicht zuletzt, weil davon ausgegangen worden war, dass der Mann trotz aufrechtem Verbot mehrere selbst gebastelte Schusswaffen besitzen soll.

Die Verhandlungsgruppe Ost nahm Kontakt auf, der Beschuldigte stellte sich daraufhin. Er wurde durch Mitglieder des Einsatzkommandos Cobra festgenommen. Neben der Einlieferung in die Justizanstalt wurde gegen den 48-Jährigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Ausgerückt war die Cobra am Freitagabend und Samstagfrüh noch zwei weitere Male. In Melk wurde ein Mann vorläufig festgenommen, der seine Partnerin und deren Tochter mit einer Waffe bedroht haben soll und sich anschließend in einem Objekt verschanzte. In Winklarn (Bezirk Amstetten) musste das angeforderte Einsatzkommando nicht eingreifen. Die Polizei war in diesem Fall zu einem Beziehungsstreit in einem Lokal gerufen worden. Ein Mann war nach der Auseinandersetzung heimgefahren, verließ sein Wohnhaus auf Aufforderung der Beamten aber freiwillig.

