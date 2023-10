Verband beschloss strengere Regeln für Hundetrainer

Der Österreichische Kynologenverband (ÖKV) hat eine Evaluierung des Gebrauchshundesports abgeschlossen und Sofortmaßnahmen für Hundeführerinnen und -führer, Trainer und Helfer sowie Hunde beschlossen. "Bei Verstößen – darunter sind etwa aggressionsfördernde Übungen zu verstehen – wird ihnen die Lizenz entzogen", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Hunde müssten zudem zusätzlich vor Beginn der Ausbildung einen Wesenstest absolvieren.

Lizenz ist zeitlich beschränkt

"Die Hundeführer erhalten über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehendes Wissen (Sachkundevortrag) über das Verhalten des Hundes und das Lernverhalten. Die Zugangstests gewährleisten, dass nur geeignete Hunde das Training absolvieren können. Und wir stellen eine ständige Fortbildung der Trainer sicher, da die Lizenz zeitlich beschränkt wird und dadurch eine ständige fundierte Weiterbildung erfolgt", so ÖKV-Vorstand Robert Markschläger.

"Ausbildung zu gehorsamen Hunden"

Der ÖKV betonte, dass die Gebrauchshundeausbildung "zu gehorsamen, wesensfesten Hunden führt, die eine höchstmögliche Alltagstauglichkeit sicherstellen". "Plötzlich aggressive oder sich gegenseitig anbellende Hunde werden von vielen Menschen subjektiv als Risiko und gefährlich wahrgenommen. Ein Hund, der die Internationale Gebrauchshundeprüfung (IGP) abgelegt hat, zeigt kein solches Verhalten. Er kann auf Befehl des Hundeführers sein Verhalten anpassen, seinen Beißtrieb unterdrücken und lebt sein Beuteverhalten ausschließlich am Trainingsplatz aus. Der Hund geht verlässlich bei Fuß und unterliegt der Kontrolle des Hundehalters", so Markschläger.

Aufregung um Video

Erst Anfang der Woche hatte ein Video, aufgenommen auf einem Hundeabrichteplatz in Alkoven (Bezirk Eferding), Schlagzeilen gemacht. Tierschützer sahen in den dort gezeigten Methoden der Hundetrainer "Tierquälerei". Markschläger hatte das Video ebenfalls unter die Lupe genommen und befinden, dass "alles in Ordnung" war. "Bei Hunden ist das Jagd- und Beuteverhalten angeboren. Der Sinn ist, das Jagdverhalten beim Gebrauchshund unter Kontrolle zu bringen."

Zwei Todesopfer durch Hundeattacken

In Österreich sind in den vergangenen Wochen zwei Todesopfer im Zusammenhang mit Hundeattacken zu beklagen gewesen. In Naarn im Bezirk Perg wurde eine Joggerin von mindestens einem Staffordshire Terrier so schwer verletzt, dass sie noch am Unglücksort starb. In Wilfsleinsdorf bei Bruck an der Leitha in Niederösterreich verletzte ein Rottweiler eine 52-Jährige im Sommer schwer. Wie am Mittwoch bekannt wurde, starb die Frau rund zwei Monate später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen.

Wenige Tage nach der tödlichen Attacke im Mühlviertel tauchten Bilder auf, die Staffordshire Terrier "Elmo" bei einer Schutzhundeausbildung zeigen sollten. Durch das Training sei der Hund auf Schärfe abgerichtet worden, kritisierten Tierschützer.

Video: "Ein Hund kommt nicht als Bestie zur Welt" – Hundepsychologin und OÖN-Redakteurin Ulrike Griessl im Interview

