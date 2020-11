Vater verunglückte in Kaprun: "Manchmal träume ich noch von ihm"

WELS. Bis heute trauert Manuel Schönhuber (37) um seinen Vater Manfred. Im OÖN-Interview spricht er über den Unglückstag und die Erinnerungen an ihn.

Wie haben Sie den 11. November 2000 erlebt?

Mein erster Gedanke war, der Berg ist groß und die Chance, dass es ihn erwischt, klein. Kurz vor Mitternacht war es dann traurige Gewissheit, dass er dabei ist und nicht mehr zurückkehren wird.

Ihre Eltern lebten getrennt. Wie war Ihr Verhältnis zum Vater?

Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihm und musste mich damit abfinden, dass er plötzlich nicht mehr da war. Er fehlt mir auch noch nach 20 Jahren, und manchmal träume ich noch von ihm. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man seinen Vater bis zu seinem Ableben jeden Tag sieht oder nicht. Ich lebte ja bei der Mutter. Als sich meine Eltern trennten, war ich erst sieben Jahre alt.

Sie hätten ebenso unter den Toten sein können.

Ich war beim Ski-Opening auf dem Kitzsteinhorn jedes Jahr dabei. Weil mir aber am nächsten Montag eine Prüfung bevorstand, bin ich zu Hause geblieben.

Manuel Schönhuber erinnert sich. Bild: privat

Die Prüfung hat Ihnen das Leben gerettet?

Mein Ansatz ist ein anderer. Wenn ich dabei gewesen wäre, wäre ich, wie bei mir üblich, zwischen drei und sieben Minuten zu spät gekommen. Der Papa hätte sicher auf mich gewartet. Meine Unpünktlichkeit hätte uns vielleicht vor dem Schlimmsten bewahrt. Aber ehrlich gestanden kann man das nie wissen.

Es gab nach dem Unglück sehr viel Anteilnahme für die Hinterbliebenen und auch finanzielle Hilfe für die Waisen und Halbwaisen. Ist das Geld bei Ihnen angekommen?

Bekommen habe ich was. In welcher Höhe, das weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich aber an Spenden der Sport-Eybl-Belegschaft, von den Kinderfreunden und von Licht ins Dunkel.

Sie waren zum Zeitpunkt des Unglücks 17 Jahre alt und besuchten die Welser HTL. Hatte der Verlust des Vaters Auswirkungen auf Ihre schulischen Leistungen?

Am darauffolgenden Montag bin ich nicht zur Prüfung angetreten. Ich war aber Mitte der Woche wieder in der Schule. Der Professor, bei dem ich diese Prüfung gespritzt hatte, hat mich dann ein ganzes Jahr traktiert, obwohl er wusste, was passiert war. In der dritten Klasse hatte ich am Schulende acht Fünfer und musste die Klasse wiederholen. Mit einigen Schwierigkeiten gelang es mir aber, die Schule positiv abzuschließen und die Matura zu absolvieren.

Wer oder was hat Sie dazu motiviert?

Es gab nicht nur negative Erlebnisse. Mir ist besonders unser damaliger Religionslehrer Reinhard Bauer sehr positiv in Erinnerung. Der war richtig leiwand. Obwohl ich mich bis dahin vom Religionsunterricht immer abgemeldet hatte, habe ich wegen ihm später in Religion maturiert.

Gibt es Eigenschaften, die Ihnen Ihr Vater vererbt hat?

Die Mama sagt immer, ich hätte alles vom Papa. Ich wäre ein Abziehbild von ihm. Sei es der Gang, sei es die Gestik oder auch die ganze Einstellung. Wie er bin auch ich sehr gesellig. Ich brauche aber nicht jeden Tag Leute rund um mich.