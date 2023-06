Vater und Sohn stritten bei Hochzeit: Rauferei endete tödlich

Ein Mann ist am Sonntagabend nach einer Rauferei in Bad Häring (Bezirk Kufstein) am Tag zuvor im Krankenhaus gestorben. Der Mann erlag seinen schweren Kopfverletzungen. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um den 32-jährigen Sohn des Opfers, bestätigte die Polizei einen Bericht der "Tiroler Tageszeitung". Die beiden waren auf einem Parkplatz vor einem Gasthaus im Zuge einer Hochzeitsfeier in Streit geraten.

Stark alkoholisiert

Der Sohn versetzte seinem Vater offenbar einen Faustschlag ins Gesicht, worauf der 63-Jährige stürzte und auf dem Asphaltboden aufschlug. Zwei anwesende Frauen reanimierten den Mann noch, bevor er mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen wurde. Der 32-Jährige wurde an Ort und Stelle vorläufig festgenommen, nach Angaben der Exekutive war er stark alkoholisiert.

Gegen den 32-Jährigen wird wegen des Verdachts der Körperverletzung mit tödlichem Ausgang ermittelt. Die Hintergründe des Streits waren vorerst unklar.

