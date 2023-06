Vater und Sohn in der Nacht am Großglockner aus Bergnot gerettet

Sieben Bergretter und zwei Notärzte, die in der Nähe waren, kamen den Bergsteigern zu Hilfe und begleiteten die beiden zu einer Hütte, teilte die Polizei mit.

Die beiden Männer wollten gegen 18.30 Uhr von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe in Heiligenblut (Bezirk Spittal/Drau) über den Lammergrat zur Erzherzog-Johann-Hütte aufsteigen. Vier Stunden später konnte der Vater in einer Höhe von 3.080 Meter aufgrund von nicht geeigneten Steigeisen nicht weiter. Der Abstieg in der Dunkelheit erschien zu gefährlich, also setzte der Sohn einen Notruf ab.

Sieben Bergführer und ein Notarzt, die sich in der Erzherzog-Johann-Hütte befanden gingen sofort los, um den Männern zu helfen. Mit Hilfe des Rettungshubschraubers, der die Stelle ausleuchtete, konnten sie Vater und Sohn ausfindig machen und mit ihnen gegen 00:30 zur Hütte aufsteigen. Auch die Bergrettung und die Polizeiinspektion Heiligenblut waren im Einsatz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.