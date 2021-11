Vater stopfte Taschentuch in den Mund seines Sohnes: Haft

Wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang ist ein 34-jähriger Niederösterreicher am Montag am Landesgericht St. Pölten zu drei Jahren Haft, davon zwei bedingt, verurteilt worden. Der Mann gab in der Schöffenverhandlung zu, Anfang 2016 seinem schreienden, sechs Wochen alten Sohn ein Papiertaschentuch in den Mund gesteckt zu haben. Das Baby verstarb einige Monate später im Spital. Das Urteil ist rechtskräftig.